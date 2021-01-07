Девушка-боец ММА поразила поклонников откровенным фото 

Американская девушка-боец выложила фото в купальнике
Валери Лореда из Соединенных Штатов — обладательница черного пояса по тэквондо и девушка-боец смешанного стиля (ММА). А также красавица с великолепным спортивным телом. Валери знает себе цену и любит подразнить поклонников, выкладывая достаточно откровенные фотографии в инстаграм.
На этот раз Валери опубликовала снимок — они с сестрой на гидроцикле. На девушках купальники, которые практически ничего не скрывают.
Поклонники дружно ставят лайки и пишут комплименты, желая Валери и ее сестре оставаться такими же спортивными и прекрасными.
Соперницы завидуют славе спортсменки во всемирной паутине. Как пишет lenta.ru, недавно боец Тара Графф заявила, что Лореда — всего лишь «инстаграм-модель». Графф за это поплатилась — Валери выиграла все три боя по правилам ММА. А в поединке с Тарой одержала победу техническим нокаутом.
Как ранее писал «Рамблер», боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко высказался о протестной акции сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает "СЭ". По его мнению, существует реальная угроза того, что подобные события вскоре могут произойти и в России.