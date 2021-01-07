Девушка-боец ММА поразила поклонников откровенным фото 

Американская девушка-боец выложила фото в купальнике

Валери Лореда из Соединенных Штатов — обладательница черного пояса по тэквондо и девушка-боец смешанного стиля (ММА). А также красавица с великолепным спортивным телом. Валери знает себе цену и любит подразнить поклонников, выкладывая достаточно откровенные фотографии в инстаграм.

На этот раз Валери опубликовала снимок — они с сестрой на гидроцикле. На девушках купальники, которые практически ничего не скрывают.

Поклонники дружно ставят лайки и пишут комплименты, желая Валери и ее сестре оставаться такими же спортивными и прекрасными.