Боец UFC попытался зарезать двух своих сестер 

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата ( UFC ) Ирвина Риверу арестовали после нападения на двух его сестер, сообщает CBS Sports со ссылкой на полицию флоридского города Бойтон-Бич.

Согласно полицейскому отчету, соседи проснулись от стука в дверь, когда женщина закричала: "Он пытается меня убить. Пожалуйста, помогите моей сестре". Залитый кровью Ривера сказал соседям, что все в порядке, и закрыл дверь, после чего сбежал.

Вызванные полицейские обнаружили в резиденции спортсмена его младшую сестру с ножевыми ранениями спины, головы и руки. У старшей сестры были раны на лице, спине, руках, ладонях и повреждения обоих легких. Сестер срочно доставили в больницу, где одна из них сейчас находится в стабильном состоянии, а другая — в критическом.

Полиция смогла задержать Риверу, который считал, что убил обеих женщин. Затем он сообщил полиции, что совершил нападение "потому что это было его целью" и что ему "велела высшая власть".

Спортсмену предъявили два обвинения в покушении на убийство, сейчас он находится в окружной тюрьме Палм-Бич