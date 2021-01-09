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Боец UFC попытался зарезать двух своих сестер 

Спорт РИА Новости 15 часов назад
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирвина Риверу арестовали после нападения на двух его сестер, сообщает CBS Sports со ссылкой на полицию флоридского города Бойтон-Бич.
Согласно полицейскому отчету, соседи проснулись от стука в дверь, когда женщина закричала: "Он пытается меня убить. Пожалуйста, помогите моей сестре". Залитый кровью Ривера сказал соседям, что все в порядке, и закрыл дверь, после чего сбежал.
Вызванные полицейские обнаружили в резиденции спортсмена его младшую сестру с ножевыми ранениями спины, головы и руки. У старшей сестры были раны на лице, спине, руках, ладонях и повреждения обоих легких. Сестер срочно доставили в больницу, где одна из них сейчас находится в стабильном состоянии, а другая — в критическом.
Полиция смогла задержать Риверу, который считал, что убил обеих женщин. Затем он сообщил полиции, что совершил нападение "потому что это было его целью" и что ему "велела высшая власть".
Спортсмену предъявили два обвинения в покушении на убийство, сейчас он находится в окружной тюрьме Палм-Бич
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MMA , CBS
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