Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за 60 секунд 

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пообещал быстро разобраться с Дастином Порье в бою, который пройдет 23 января на на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и станет главным событием турнира UFC 257.
«Мне нравится Дастин. Считаю его хорошим бойцом. Я бы даже сказал, он великий боец, но все еще ниже меня по уровню. Я нокаутирую Дастина за 60 секунд», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.
Отметим, что Порье и Макгрегор впервые встретились в октагоне в сентябре 2014 года. Тогда Конор нокаутировал Дастина уже в первом раунде.
Добавим, что все билеты на турнир UFC 257 уже распроданы. Президент UFC Дана Уайт сообщил, что победитель боя между Макгрегором и Порье станет претендентом на чемпионский пояс промоушена в легком весе, действующим обладателем которого является россиянин Хабиб Нурмагомедов.