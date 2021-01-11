Джефф Монсон объявил о завершении карьеры 

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон в понедельник объявил о завершении карьеры, сообщает MixedMartialArts.

49-летний американец с российским паспортом на своей странице в Facebook объявил об этом решении, но позже удалил публикацию. Ранее Монсон получил тяжелую травму, из-за разрыва сухожилия он в ближайший год не смог бы выйти в октагон.

«Со слезами на глазах я вынужден об этом написать, понимая, что завтра нет тренировок, и в ближайшее время их не будет. Сейчас я понял, что самое важное — беречь родных и близких. Путешествуйте, встречайтесь с теми, кто вам дорог. Это главное в жизни! Будьте успешны и здоровы, я вам этого искренне желаю», — написал Монсон в прощальном посте.

На данный момент Монсон является депутатом совета Красногорского городского округа Московской области. Также американец с российским паспортом — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу.