Александр Емельяненко может встретиться в бою с Гончаровым

«На весну планируется бой Александра Емельяненко, и сейчас идет поиск потенциальных соперников. Мы предложили кандидатуру Гончарова, Евгений заинтересован в поединке с Емельяненко. Как будут развиваться события дальше, будем смотреть», — объяснил Скаредин в беседе с РИА Новости.

За свою профессиональную карьеру 39-летний Емельяненко провел 37 боев по правилам ММА, в 28 из которых он одержал победу, восемь закончились не в его пользу, а еще один — ничьей. На счету 34-летнего Гончарова 16 побед и три поражения.