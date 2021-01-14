Для меня загадка — как он мог уйти на этой стадии карьеры, но каждый решает сам. В UFC много потрясающих боев. Да даже взять бой с Тони [Фергюсоном]… У тебя запланирован бой с человеком, и несмотря ни на что бой должен состояться.