Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вновь упрекнул чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в том, что россиянин избегает его. Хабиб после победы над Джастином Гейджи объявил о завершении карьеры, хотя сейчас ходят слухи о том, что он может вернуться. Макгрегор в ночь на 24 января (по московскому времени) проведет бой Дастином Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби. Победитель боя получит право на титульный поединок в легком весе.
«Он похож на слоненка, он похож на маленького толстого слоненка.
Для меня загадка — как он мог уйти на этой стадии карьеры, но каждый решает сам. В UFC много потрясающих боев. Да даже взять бой с Тони [Фергюсоном]… У тебя запланирован бой с человеком, и несмотря ни на что бой должен состояться.
Нельзя убегать от поединков, но это было отличительной чертой его карьеры; я не удивился, увидев, как он убегает», — заявил Макгрегор The MacLife.
В октябре 2018 года Хабиб одержал победу над Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов выиграл в четвертом раунде, применив удушающий прием.