Макгрегор слишком часто обвиняется в сексуальных домогательствах и избиениях. Достойный чемпион для UFC?

До возвращения Конора Макгрегора в октагон остаётся всё меньше времени. Отсчёт уже идёт на дни. Многие полагают, что выступление на турнире UFC 257 и возможная победа над Дастином Порье станет для ирландца ключом к восхождению на вершину лёгкого дивизиона. Но когда речь идёт о Коноре, всё не так просто.

Он известен своим крутым нравом и склонностью к экстравагантным поступкам. Так что даже в случае успеха с Порье Конор может всё испортить каким-то невероятным промахом вне октагона. Аргументом в пользу этого является то, что даже с момента потери титула (весна 2018 года), Печально Известный успел вляпаться в несколько громких скандалов, которые не раз могли обернуться тюремным заключением, а быть может даже чем-то похуже. Вспоминаем все громкие истории с участием Конора, случившиеся с того самого момента, когда боссы UFC лишили его звания чемпиона в лёгком весе.

Нападение на автобус с участниками турнира UFC 223

Апрель 2018 года. Этот момент, пожалуй, можно назвать точкой отсчёта, давшей старт череде громких скандалов с участием Макгрегора. Лига во всю готовится к проведению турнира UFC 223 и пытается спасти мейн-ивент с участием Хабиба Нурмагомедова , который оказался под угрозой срыва из-за того, что соперники россиянина (сначала Тони Фергюсон , а потом и Макс Холлоуэй ) выпали из карда один за другим. В конце концов в соперники Орлу подобрали Эла Якивнту. Когда казалось, что проведению шоу уже не сможет помешать ничто, своё слово сказал Конор. Незадолго до этого Макгрегора лишили титула в лёгком весе и именно за это звание должен был драться Хабиб. Наверное, ирландцу было неприятно видеть, что корона дивизиона выскальзывает из его рук, потому он решился на нечто невообразимое.

Сорвать шоу не удалось, Нурмагомедов выступил и завоевал титул чемпиона. Конор же столкнулся с американским правосудием, был оштрафован, приговорён к общественным работам, а также получил иск от упомянутого Кьезы. Но по большому счёту, легко отделался. Будь на месте ирландской звезды кто-нибудь попроще, Дана Уайт не стал бы церемониться и с позором бы выгнал того, кто едва не сорвал номерной турнир ради собственных амбиций.

UFC 229, прыжок Хабиба и драка с Тухуговым

Ещё один скандал с участием Макгрегора приключился непосредственно в клетке. Будем честны, вины Конора в произошедшем почти не было. Но то, что он оказался вторым по важности действующим лицом инцидента — факт.

Напомним, на шоу UFC 229 ирландец встретился с заклятым врагом, Хабибом Нурмагомедовым. Конор проиграл в одну калитку, сдавшись в четвёртом раунде. После поражения он смиренно сидел в углу и просто тяжело дышал. Хабиб же устроил едва ли не саму известную драку в истории лиги. Россиянин выпрыгнул из клетки, атаковав команду Макгрегора, которая в ходе поединка не переставала упражняться в оскорблениях в адрес Орла. После этого в клетку забрались члены команды Хабиба — Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов . Оба атаковали Конора, который вынужден был принять такой «бой». Итог инцидента для Конора — штраф в $ 50 тыс. и отстранение от боёв на полгода.

Конфликт с фанатом и разбитый телефон

В марте 2019 года Конор, отбывающий дисквалификацию и совсем не задумывавшийся о поединках, пребывал во Флориде. Даже будучи на отдыхе Макгрегор не смог обойтись без скандала. Возле одной из гостиниц он наткнулся на фаната, который, как выяснилось, фотографировал его на телефон возле одного из ночных клубов. Это не понравилось бойцу. Между сторонами завязался конфликт. Его результатом стал отобранный у «мирного жителя» гаджет, который сразу же был разбит. Полиция штата Флорида предъявила Макгрегору обвинения в грабеже и хулиганстве. Сначала Конор пробыл за решёткой несколько часов, после чего вышел под залог. Далее началось следствие. Но Печально Известному всё же удалось выйти сухим из воды. Фанат снял обвинения, да и прокурор не был убеждён в необходимости дальнейшего продвижения дела, так как пострадавший путался в показаниях.

Избиение старика в пабе

В августе 2019 года Конор попал, пожалуй, в самую позорную историю, которая обсуждалась буквально всеми, в том числе, и его коллегами «по цеху».

Летним вечером Макгрегор проводил время в одном из пабов Дублина. Здесь он умудрился вступить в конфликт с пожилым человеком. Суть ссоры заключалась в том, что жертва Конора отказался пить виски, производимый компанией бойца.

Щедрая душа Конора в тот вечер решила угостить всех

посетителей паба за свой счёт. Однако пожилой мужчина, имеющий свои предпочтения, отметил, что не будет употреблять «пойло» от Макгрегора, намекнув на низкое качество напитка. Судя по всему, это был очень неприятный удар по самолюбию. Так что нервы Печально Известного сдали и в ответ он решил нанести настоящий удар, применив физическую силу к человеку в преклонном возрасте.

Позже ряд бойцов UFC иронично отмечали крепость подбородка пострадавшего, который устоял на ногах после удара профессионала. Как бы то ни было, даже в этом случае Конор отделался малым. Признание вины и штраф в размере 1 тыс. евро, вот и всё наказание.

Конфликт с дагестанцами в Москве

В октябре 2019 год Макгрегор прибыл в Москву. Здесь он дал горячую пресс-конференцию, в ходе которой в очередной раз проехался по Хабибу Нурмагомедову. Отвечая на вопрос, о причинах непосещения поединка Хабиба с Дастином Порье в сентябре 2019 года, Конор просто ответил, что в это не было нужды, попутно оскорбив Нурмагомедова так, что эти выражения не кажутся печатными.

Но этого ему показалось мало, затем Макгрегор добавил и про Дагестан. Отвечая на вопрос, согласится ли он туда приехать, если получит приглашение, боец отметил, что не сделал бы этого «даже если бы ему нужно было сходить в туалет». Сказать, что всё это звучало грубо, значит сказать ничего.

Реакция дагестанской диаспоры была молниеносной. Для начала в ходе пресс-конференции в Конора полетела бутылка, от которой тот ловко уклонился. А после представители южной республики начали осаду гостиницы, в которой поселился Конор. В итоге её пришлось брать под усиленную охрану. Коротко говоря, ноги от дагестанцев удалось унести с горем пополам и неизвестно, захочет ли ирландец после такого приёма приезжать в Россию ещё раз. Порой просто кажется, что он недостаточно хорошо осознаёт всю горячность выходцев с Северного Кавказа и не просчитывает всех последствий своих шагов.

Обвинения в сексуальном домогательстве

Но чаще всего за минувшие три года Конора обвиняли в сексуальных домогательствах. Такие эпизоды случались трижды. О первом из них стало известно весной 2019 года, хотя сам инцидент произошёл в одной из гостиниц Дублина ещё в 2018 году. Девушка заявила о домогательствах. Но дело спустили на тормоза. Официальных новостей по этому кейсу нет, так что сложно сказать, тянется ли оно до сих пор или полностью закрыто.

В октябре 2019 года Конора снова подозревали в насилии, которое якобы случилось на парковке возле одного из пабов ирландской столицы. Официальные обвинения выдвинуты так и не были, дело снова замяли.

Наконец, в сентябре 2020 года Макгрегора настиг ещё один скандал подобного характера. Ирландец попал за решётку на Корсике, где отдыхал вместе с семьёй. Бойца обвинили в домогательствах и непристойном поведении. В итоге его выпустили из-под стражи через несколько часов. Как оказалось, Конор позволил себе оголиться перед незнакомой женщиной, что вызвало у неё стресс. Инцидент бросил тень на и не без того не безупречную репутацию Макгрегора и едва не вызвал у него депрессию. В «Твиттере» он разразился откровениями.

«Я так не могу, просто раздавлен. Стараюсь оставаться сильным ради моих детей и людей, которые меня поддерживают», — писал тогда ирландец, а позже привычно для себя удалял сообщения.

Действительно, в какие-то моменты Макгрегора бывает жаль. Пожалуй, мегапопулярность порождает у охотников до славы хайпануть за счёт звёздного, но не выдержанного ирландца. Вместе с тем, нередко он и сам бывает виноват в своих проблемах. Не исключено, что он умудрится создать их в Абу-Даби. Да, место роскошное, к которым и привык Конор, но со своими законами и правилами. Так что те правонарушения, которые спускают ему с рук в Европе и США, могут больно ударить на Ближнем Востоке. Пожелаем бойцу побольше выдержки, а также надеемся, что до поединка с Порье он обойдётся без приключений.