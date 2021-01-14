UFC разрешит бойцам употреблять марихуану 

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) внес изменения в политику допинг-контроля относительно употребления марихуаны. Об этом сообщает MMA Junkie.

Положительный тест на содержание в организме метаболитов марихуаны не будет считаться нарушением антидопинговых правил организации. UFC и представители Антидопингового агентства США (USADA) сообщили, что санкции будут применены только в том случае, если дополнительные улики укажут на сознательное употребление марихуаны с целью улучшения результатов.

«Иногда следы от употребления марихуаны в организме сохраняются достаточно долго», — пояснил данное решение вице-президент UFC Джефф Новицки. Он подчеркнул, что бойцам не разрешат выступать под воздействием марихуаны.

В декабре UFC отменил результаты поединка между американцами Нико Прайсом и Дональном Серроне. Причиной стал положительный тест на метаболиты марихуаны у Прайса.