В семье Нурмагомедова надеются на возобновление карьеры бойцом

"Мы еще не знаем, будет или не будет Хабиб [еще драться], — сказал собеседник агентства. — Хотя я сколько раз его напрягал: "Давай, давай". Но он же не напрягается, говорит: "До каких пор?". Я не уговариваю на 30-0, просто на один бой".