Российский боец ММА Иван Штырков высказался по поводу приговора уфимского суда в отношении местного жителя Владимира Санкина.
30 января 2020 года 34-летний мужчина вступился за знакомых подростков, которые пожаловались на сексуальные домогательства со стороны некоего Владимира Зайцева 54-летнего возраста. Санкин так избил Зайцева, что тот в результате скончался от полученных травм. В четверг Санкин был приговорен к 8 годам лишения свободы.
«Это полный ****** (пипец)! Подобрать нематерные слова к такому решению суда невозможно! Разве что ПОЗОР.
У меня один вопрос: а что будет дальше?» — написал Штырков в сториз инстаграма.