Хабиб встретился с Уайтом за закрытыми дверями 

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов провел переговоры с президентом UFC Дэйном Уайтом. По информации СМИ, стороны за закрытыми дверями обсуждали возможность возвращения россиянина в октагон.

Уайт в своем инстаграм опубликовал видео, как он и Нурмагомедов заходят в кабинет. Президент UFC спешно закрывает дверь, чтобы представители СМИ ничего не узнали.

Ранее Уайт обещал, что попытается заинтересовать Хабиба в возобновлении карьеры. Россиянин объявил о том, что вешает перчатки на гвоздь в октябре 2020 года после успешной защиты чемпионского титула UFC в легкой весовой категории в бою с Джастином Гэджи. Эта виктория стала для Хабиба 29-й в карьере. В MMA россиянин ни разу не проигрывал.