Компания Google объяснила блокировку YouTube-каналов грозненского футбольного клуба «Ахмат» и промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) законодательством США.

Как отметили в компании, Министерство финансов США требует соблюдения широких ограничений в отношении юридических или физических лиц, которые были определены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в качестве находящихся под санкциями.

Поскольку OFAC признало эти каналы как находящиеся под санкциями, команда Google в США приняла меры против их аккаунтов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз Google.

Некоторое время назад появилась информация о блокировке официальных YouTube-каналов «Ахмата». На главной странице сайта клуба есть прямые ссылки на три соцсети — «ВКонтакте», Twitter и YouTube. При попытке перейти на канал «Ахмата» в видеохостинге появляется надпись «Эта страница недоступна».

Роскомнадзор обратился в компанию Google с требованием восстановить доступ к YouTube-каналам ФК «Ахмат», писал NEWS.ru.