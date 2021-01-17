Дэйна Уайт встретился с Хабибом Нурмагомедовым и обсудил его возможное возвращение в бои. Подробности их разговора были озвучены президентом UFC несколько часов назад.

«Покажите мне что-то яркое, что-то невероятное! Вызовите у меня это желание вернуться!», — передал Уайт своим звездным легковесам от Хабиба.

Многие фанаты поспешили обрадоваться, приняв это размытое послание за 100-процентное возвращение Нурмагомедова. Другие же остались возмущены, поскольку то самое объявление, которого они так долго ждали, показалось им пустышкой.

«Так и знал, что весь этот бред только ради зарабатывания денег. Он ведь говорил, что Макгрегор ему не интересен, да и Порье он уже бил. Так что в лучшем случае это будет Оливейра, Чендлер или ЖСП. В противном случае — отставка».

«Это худшее объявление, которого только можно было ожидать! Лол, фанаты остались на том же месте, что и были — так и не узнали, будет ли Хабиб драться или нет».

«Хабиб просто ждет окончания боя Макгрегора, чтобы объявить об окончательном уходе. Так Дэйна не сможет сделать бой Макгрегора титульным».

«Никогда еще ни видел, чтобы вокруг турнира с Макгрегором было так мало хайпа. Всем теперь просто плевать».

«Орел вернулся!»

«У Чарльза Оливейры 8 побед подряд. Это достаточно ярко. Защищай или освобождай».

«”Удивите меня, сучки», — говорит Хабиб Макгрегору/Порье/Чендлеру/Хукеру»

«Хабиб говорит «покажите мне что-нибудь» двум парням, которых он заставил сдаться, человеку, которого избил Порье, и бойцы, которого вырубил полулегковес. Смешно. Он просто ужасный лжец».

«Это ведь не то «объявление», верно?»

«Был так взволнован в ожидании заявления Хабиба… Для того, чтобы в итоге этого не случилось».