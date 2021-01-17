Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор анонсировал боксерский бой против филиппинца Мэнни Пакьяо. Об этом сообщает The Sun.

По его словам, противостояние с 42-летним экс-чемпионом мира состоится в 2021 году. Макгрегор заявил, что проведет переговоры с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даной Уайтом по поводу этого противостояния, и отметил, что готов к любым предложениям.