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Хабиб готовит холодную месть для Конора. Макгрегор сделает всё, что скажет Орёл? 

Чемпионат.com 2 часа назад
Самолюбие ирландца должно быть уязвлено. Он не главный претендент на возможный бой с Нурмагомедовым.
Почти двое суток мир единоборств ждал от Даны Уайта объявления итогов переговоров, которые президент UFC провёл с действующим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, что Орёл объявил о своей отставке после яркой защиты титула в бою против Джастина Гэтжи. И всё это время Дана не мог смириться с таким его решением.
У Нурмагомедова не стали забирать титул, как это было в мае 2020 года с Генри Сехудо. Да и сам Орёл не поступил как Джон Джонс, который направился покорять тяжёлый дивизион и добровольно освободил свой трон. Хабиб оставил за собой регалии и был поднят на первую строчку в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.
Это оставляло для Уайта шансы на возвращение самого популярного бойца в мире. Да и Хабиб периодически делал неоднозначные заявления. Во время пресс-конференции в Москве он и вовсе заявил, что «от 100 миллионов долларов будет трудно отказаться». И вот долгожданная встреча состоялась. А затем случилась пауза, значительно превышающая по продолжительности легендарную МХАТовскую.
Дана ждал старта первого в году турнира UFC, чтобы своим объявлением привлечь к нему максимальное внимание. Своей цели промоутер добился, вот только информация, которой он поделился с нами, оказалась не столько ценной, как планировалось. Если посмотреть на ситуацию без эмоций, что мы узнали?
Дана Уайт беседовал с Хабибом. Разговор шёл о возможном возвращении в октагон. Рассматривалось две кандидатуры: Жорж СенПьер и Конор Макгрегор. Канадец готов драться в полусреднем весе, но в таком случае у Нурмагомедова автоматом отнимают пояс. И ценность боя резко снижается. Остаётся Конор, который активно рассказывает о том прогрессе, которого достиг за год.

«Хабиб боится меня, я это знаю. И он это знает. Во время нашего первого боя он сражался с худшей версией меня, а я — с лучшей его версией. Я знаю это, он знает это, да и его команда знает это. Сейчас же у меня есть ответ на вопрос о том, как уничтожить его. Он может продолжать пускать пыль в глаза, но мы то знаем, как обстоят дела на самом деле», — заявил Макгрегор.

На фоне того, что наговорил в адрес Нурмагомедова тот же Тони Фергюсон, в словах Мака нет ничего оскорбительного. И вот это сейчас самое главное. Если Конор сумеет ярко финишировать Порье, а затем уже сделает громкое заявление, бросив Орлу вызов, дагестанскому бойцу придётся делать выбор. Либо он принимает этот бой, либо слагает с себя полномочия и не морочит людям голову.
Пока же мы не узнали о ситуации ничего нового. Орёл заявил, что будет смотреть на два главных боя UFC 257 (Макгрегор — Порье и Хукер — Чендлер), и, если бойцы его чем-то удивят, подумает о ситуации. Всё, точка. Никто никуда не вернулся, участники концессии просто морочат людям головы, раскручивая предстоящий турнир за счёт имени Нурмагомедова.
Накануне на Красной поляне в Сочи прошёл турнир Brave 46в котором свой титул защитил близкий друг Хабиба Эльдар Эльдаров. После триумфальной победы он прокомментировал ситуацию, отметив, что Орёл давно уже принял решение и вряд ли его изменит. В сегодняшних обстоятельствах у него достаточно важных и интересных дел вне октагона. Не верить одному из самых близких к Хабибу людей?
Принято считать, что первый бой Орла и Конора раскрутил ирландец. Сейчас бойцы поменялись местами. Инициатива и преимущество на стороне россиянина. Он может крутить Даной Уайтом и Конором так, как ему хочется. При этом, Хабиб ещё и все нужные преференции для своей новой лиги у Уайта выбьет. Можете не сомневаться. А пока он из Лас-Вегаса с удовольствием посмотрит на то, как Макгрегор будет из кожи вон лезть, чтобы ему понравиться.
Чего ещё могли желать сам Хабиб и его поклонники? Орёл говорит, Конор — делает. Наверное, подобная компенсация всего морального вреда, который Макгрегор им причинил, на данном этапе дороже денег. Что касается второй пары бойцов, то даже если Чендлер одержит победу, его поединок с Хабибом не будет стоить достаточно, чтобы удовлетворить уже аппетиты Даны. Экс-чемпион Bellator слегка переоценивает свой медийный вес.
Что мы имеем на данный момент? Никто никуда не вернулся. Хабиб никаких жёстких обещаний Дане не дал. Нам лишь подарили призрачную надежду на возможный реванш. Но если смотреть на ситуацию трезвым взглядом, то мы видим лишь мастерский троллинг Конора со стороны Хабиба. И у Макгрегора нет других вариантов, как повторить перфоманс Холлоуэя. А Хабиб будет оценивать — насколько тот хорошо старался и стоит ли он дальнейшего внимания.
И эта большая-маленькая месть на данный момент порадует Хабиба куда больше миллиона долларов. А Дана пусть готовит все сто. Чем чёрт не шутит?
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Комментарии 1
MMA , Тони Фергюсон , Джон Джонс , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Джастин Гэтжи , Генри Сехудо
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