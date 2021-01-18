Пионер UFC Вэрлэнс умер от коронавируса 

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Один из первых бойцов UFC Пол Вэрлэнс скончался после месяца борьбы с COVID-19.

Об этом сообщается на его странице в Facebook . Вэрлэнсу был 51 год. Он заболел коронавирусом в середине декабря, а затем рассказывал в соцсетях, как протекает болезнь. Последние дни боец провёл в коме, будучи подключённым к аппарату ИВЛ.

В MMA Вэрлэнс одержал девять побед и потерпел столько же поражений.