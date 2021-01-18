Пионер UFC Вэрлэнс умер от коронавируса 

Один из первых бойцов UFC Пол Вэрлэнс скончался после месяца борьбы с COVID-19.
Об этом сообщается на его странице в Facebook. Вэрлэнсу был 51 год. Он заболел коронавирусом в середине декабря, а затем рассказывал в соцсетях, как протекает болезнь. Последние дни боец провёл в коме, будучи подключённым к аппарату ИВЛ.
В MMA Вэрлэнс одержал девять побед и потерпел столько же поражений.
Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов не будет проводить поединок с Жоржем Сен-Пьером.