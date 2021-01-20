Хабиб и Конор разминулись в холле отеля на 30 секунд 

Комментатор UFC Дэн Харди опубликовал видео, на котором чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-чемпион лиги Конор Макгрегор чуть не пересеклись в холле отеля.

Хабиб с командой спустилась в вестибюль отеля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби спустя 30 секунд после того, как Конор вместе с семьей поднялся к себе в номер.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что сделает все возможное, чтобы россиянин и ирландец не пересекались.

На Конора подали многомилионный иск по делу об изнасиловании в 2018-м