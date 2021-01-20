Макгрегор опустился в рейтинге UFC 

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опустился в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий. Список доступен на официальном сайте организации.

Ирландец, ранее занимавший 12-е место, пропустил вперед австралийца Роберта Уиттакера и оказался 13-м.

Это единственное изменение в обновленном рейтинге. Возглавляет список по-прежнему россиянин Хабиб Нурмагомедов , вторым и третьим идут американец Джон Джонс и новозеландец Исраэль Адесанья.

Ранее 20 января сообщалось, что Макгрегора обвинили в избиении и через суд потребовали от него миллионы долларов. Дэйв Коулман, адвокат женщины, которая заявила о телесных повреждениях, пояснил, что речь идет о событиях 2018 года.

Макгрегор вернется к выступлениям в UFC 24 января. Поединок между ирландцем и американцем Дастином Порье возглавит турнир в Абу-Даби. Ирландец — бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях.