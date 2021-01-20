Нурмагомедов: в ближайшее время у меня даже нет планов насчёт UFC 

«Давайте начнём с того, что движет людьми. Голод же? Должна быть какая-то мотивация, какой-то голод. Нет этого. Я не чувствую этого. Уже столько лет в спорте, всю жизнь этим занимаюсь. В профессионалах с 2008 года и добился практически всего в этом виде спорта, и у меня нет такого, что я хотел бы с кем-то подраться. Знаю, что есть много бойцов, кто хотел бы зарабатывать, стремиться к чему-то, быть на плаву… А мне что делать?! Очень многие люди не хотят понимать мою сторону. Но я ничего не вижу», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.