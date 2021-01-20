Брат Нурмагомедова с победы начал карьеру в UFC 

Нурмагомедов сразу захватил инициативу в бою и уже на первых минутах потряс соперника хай-киком, а затем стащил его на землю, взяв захват из-за спины, а в концовке раунда ещё накормил соперника ударами из клинча и провёл тейкдаун. Во втором раунде Умар снова затащил соперника на землю, обработал его жёсткими ударами, а когда тот попытался выбраться и отдал шею, задушил его до потери сознания, пока рефери не остановил поединок.

Как писал NEWS.ru, чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опроверг информацию о том, что он передумал завершать карьеру и намерен вернуться в бои.