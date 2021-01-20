Девушка-боец UFC родом из СССР показала фанатам фото в купальнике 

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Девушка-боец UFC Антонина Шевченко из Киргизии опубликовала в Instagram фотографию в купальнике.

На снимке она позирует в бикини на берегу океана во Флориде. За сутки фото собрало более 22 тысяч лайков.

Антонина Шевченко и ее сестра Валентина выступают в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Валентина — действующая чемпионка организации.

На счету Антонины Шевченко шесть побед и два поражения в MMA. В кикбоксинге на счету Антонины 39 побед при единственном поражении. Последний бой спортсменки состоялся 21 ноября. Она одержала победу нокаутом над бразильянкой Арианой Липски.