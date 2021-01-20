Девушка-боец UFC родом из СССР показала фанатам фото в купальнике 

Девушка-боец UFC Антонина Шевченко из Киргизии опубликовала в Instagram фотографию в купальнике.
На снимке она позирует в бикини на берегу океана во Флориде. За сутки фото собрало более 22 тысяч лайков.
Антонина Шевченко и ее сестра Валентина выступают в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Валентина — действующая чемпионка организации.
На счету Антонины Шевченко шесть побед и два поражения в MMA. В кикбоксинге на счету Антонины 39 побед при единственном поражении. Последний бой спортсменки состоялся 21 ноября. Она одержала победу нокаутом над бразильянкой Арианой Липски.
Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе стало известно, что российский боец Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон и проведет 30-й бой в карьере — с победителем пары Конор Макгрегор — Дастин Пуарье. Макгрегор и Пуарье будут драться 24 января.