Умар Нурмагомедов дебютировал в UFC насколько уверенно, словно выступает на высшем уровне уже не один год. Жертвой младшего Нурмагомедова стал опытный боец из Казахстана Сергей Морозов , продержавшийся с новой восходящей звездой UFC полтора раунда.

Доминирующий дебют Умара оценили фанаты ММА по всему миру. Sport24 представляет подборку самой яркой реакции.

«Не связывайтесь с Нурмагомедовыми. Они монстры!»

«Этот маленький Хабиб может стать лучше оригинала».

«Умар Нурмагомедов — жестокий человек!»

«Наследие Нурмагомедова продолжается! Умар здесь!»

«Точнейший вопрос-кик! Ничего себе! Становление Орла», — комментирует болельщик возможности Умара в стойке.

«В UFC появился настоящий монтр. Он может бить всевозможные кики на разной высоте, независимо от того, в какой стойке он дерется. Что это за парень?»

«Красивый дебют. Умар — хороший боец. У него есть все, чтобы развиваться в своей категории!»

«Умар Нурмагомедов усыпляет Сергея? Невероятный дебют!»

«Какой дебют! Умар Нурмагомедов доминировал над оппонентом блестящим кикбоксингом, смешанным с мощной борьбой и прессингом. А этот удушающий прием со спины получился очень брутальным, впрочем, это настоящая фишка клана Нурмагомедовых».

«Умар Нурмагомедов показал самое впечатляющее выступление сегодня!»

«Умар ловко наносит удары ногами, а за его тейкдаунами и борьбой очень интересно смотреть. Также забавно видеть Хабиба в роли секунданта и переводчика».

«Ребята, это Умар Нурмагомедов! Он финишировал своего соперника точно так же, как и Хабиб в своем дебюте ровно 9 лет назад. Рад видеть Хабиба счастливым!»

«Этот день стал днем наследия бойцов-чемпионов. Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, выиграл свой дебют. Франсиско Фигередо, брат Дейвесона Фигередо, тоже выиграл свой первый бой в UFC».

«Умар Нурмагомедов немного похож на дагестанскую версию Робби Лоулера».

«Следите за Умаром Нурмагомедовым. Очень впечатляющий дебют».

«Черт! Турнир UFC уже начался, а я только что пропустил победу Умара Нурмагомедова над Сергеем Морозовым. Вот блин!»

«У Умара очень хорошие реактивные удары. В этом он уже превзошел Хабиба».

Также фанаты в недоумении, каким образом один из судей UFC отдал первый раунд Сергею Морозову.

«Судейские записки боя Умара и Морозова. Майк Белл — действительно один из лучших судей в спорте, но я не вижу аргументов в пользу Морозова в первом раунде. Статистика подтверждает мои слова: Морозов нанес 3 удара, Умар — 11 плюс два тейкдауна».

«Как же сильно Хабиб переживает. Видно, как он сбросил этот груз с плеч, когда его брат наконец одержал долгожданную победу».

«Ухх! Сильнейший дебют Умара Нурмагомедова! Очень хорошее выступление, впереди большая карьера».