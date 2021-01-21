Бразильский боксер Патрик Тейшейра, чемпион мира по версии WBO в 1-м среднем весе, посмеялся с заявления ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, который пообещал завоевать чемпионский пояс в боксе до завершения карьеры. Ирландец уже провел один поединок в боксе в 2017 году, когда техническим нокаутом проиграл Флойду Мейвезеру.
«Он думает, раз Флойд подарил ему несколько раундов, то он теперь боксер.
Честно говоря, я бы не стал делать то же самое, что и Флойд, я бы уничтожил его за два раунда: один дал бы ему для того, чтобы вставать, второй — чтобы падать. Он был бы избит.
Конор бредит, он просто клоун. Я хочу избить этого клоуна, чтобы он завязал с боксом и UFC», — цитирует Тейшейру The Sun.
Ранее сообщалось о том, что Макгрегор планирует в 2021 году провести боксерский поединок с легендарным Мэнни Пакьяо.