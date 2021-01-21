Экс-чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко был госпитализирован в одну из столичных «коронавирусных» клиник, сообщает РИА Новости.

Информацию журналистам подтвердила сотрудница клинической больницы №52, которая находится «в первом эшелоне» стационаров по лечению пациентов от COVID-19.

Медик заявила, что Емельяненко находится «у них», но не уточнила, в каком состоянии находится спортсмен.

В июле 2020 года, как сообщал «Рамблер», от последствий заражения коронавирусом скончался отец и наставник действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов . 24 апреля 57-летний тренер был госпитализирован в больницу в Махачкале. Поначалу он чувствовал себя хорошо и даже делал по утрам зарядку, несмотря на прописанный ему лежачий режим.

Впоследствии ему стало хуже и его положили в общую реанимацию. После того, как спустя неделю Нурмагомедову-старшему не стало лучше, было принято перевезти его в Москву. Примечательно, что долгое время отец Хабиба отказывался от прохождения теста на коронавирус. Последующее исследование показало, что Абдулманап инфицирован. 3 мая у него случился инфаркт, медики ввели его в состояние медикаментозного сна. Отец Хабиба скончался в начале июля после перенесенных инсульта и операции на сердце.