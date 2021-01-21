Боец смешанного стиля Максим Щербаков («Топор») приговорен к двум годам колонии-поселения, сообщает сайт телеканала «РЕН ТВ».
По данным источника, спортсмен признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Боец стал фигурантом дела после того, как заступился за девушек. Об этом он сам рассказал в Instagram.
«Будем сейчас разбираться. И по результату доложим вам и расскажем. Имейте терпение», — рассказал Щербаков в сторис.
Адвокат спортсмена подал апелляционную жалобу на приговор суда.