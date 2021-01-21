Макгрегор: «Я не желаю Хабибу вреда. Это все в прошлом»

«Мне все равно, — сказал Макгрегор на пресc-конференции перед UFC 257. — И не он сказал это, а Дана (Уайт, президент UFC. — Прим. «СЭ»). Давайте просто перейдем к бою. Я не желаю никакого вреда Хабибу. Это все в прошлом. Но все хотят бой между нами. Этот бой нужен. А вот он его не хочет».