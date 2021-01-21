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«Мы достанем его»: Конор призвал лишить Хабиба титула 

Газета.Ru 3 часа назад
Конор призвал лишить Хабиба титула
Фото: Reuters
Конор Макгрегор и Дастин Порье провели пресс-конференцию перед боем на турнире UFC 257. В ходе мероприятия ирландец заявил о готовности нокаутировать американца в первом раунде, а также язвительно высказался о Хабибе Нурмагомедове.

«С самого начала боя буду выбрасывать тяжелые удары»

Конор Макгрегор и Дастин Порье вновь встретились лицом к лицу. Впервые это произошло еще более шести лет назад, и тогда это противостояние можно было назвать даже войной. Сначала соперники несколько раз сцепились друг с другом еще перед поединком, а уже в октагоне ирландец нокаутировал американского легковеса, потратив на это минуту и 46 секунд.
Теперь же войне, похоже, пришел конец. Между двумя бойцами осталось лишь спортивное соперничество, что они показали на пресс-конференции прошедшей за несколько дней до турнира UFC 257, где Конор и Дастин сойдутся в главном событии ивента. В ходе мероприятия Макгрегор и Порье поделились взаимным уважением, а также пожали друг другу руки. Однако, несмотря на это, ирландец выразил полную уверенность в своей победе. И не просто победе, а очередным нокаутом. Причем Макгрегор рассчитывает добиться досрочного триумфа даже быстрее, чем в сентябре 2014-го.

«В первый раз я нокаутировал его за полторы минуты. Сейчас многое изменилось, все будет в другом весе — Дастин стал тяжелее и опытнее. И все же, исходя из своей подготовки, я уверен, что смогу нокаутировать его еще быстрее, чем в первый раз.


Знаю, что его команда мне не верит, но я выйду и с самого начала буду выбрасывать по нему тяжелые удары. Если он их выдержит, я буду рад устроить с ним долгий бой. Каким ударом я планирую вырубить Дастина? У меня много орудий», — цитирует Макгрегора Sport24.

Порье в стороне после таких высказываний не остался. Еще до пресс-конференции американец утверждал, что намерен «нокаутировать Конора в первом раунде и уйти». Теперь же, встретившись со своим давним соперником, луизианец подчеркнул особую важность победы над ирландцем возможным выходом на титульный поединок в легком весе и поблагодарил Макгрегора за участие в благотворительной акции.

«Понимаю, что победитель нашего боя с Макгрегором получит титульный поединок. У всех есть жизнь параллельно, но драться за золото — очень важно для меня. Не хотелось бы сидеть тут и быть чересчур вежливым, но на самом деле Конор очень помог моему фонду, сделал в него пожертвование. Я очень ему благодарен и ценю это», — заявил Порье.

«Мы достанем Хабиба, вот увидите»

Несмотря на то, что грядущий бой является крайне значимым как для Макгрегора с Порье, так и для UFC, едва ли не на первый план все равно встал другой боец — Хабиб Нурмагомедов. Действующий чемпион легкого дивизиона промоушена еще в октябре 2020-го объявил о завершении карьеры, но продолжает удерживать свой титул.
Об этом позаботился лично Дана Уайт, который за неделю до турнира UFC 257 встретился с Орлом на «Бойцовском острове». Предметом этой беседы стоял, конечно же, вопрос будущего россиянина. Уайт, подводя итоги общения с Хабибом, заявил, что тот действительно готов провести еще один, уже 30-й бой в своей карьере. Произойдет это или нет — зависит, как ни странно, от Порье и Макгрегора. По словам главы UFC, Нурмагомедов вернется в октагон, если кто-то из этих бойцов впечатлит его. И, что неудивительно, именно Макгрегор принял этот вызов.
После громкого поражения в октябре 2018-го, когда Конор сдался Хабибу, ирландец все еще грезит желанием провести с россиянином реванш. В ходе пресс-конференции Макгрегор сделал ряд новых язвительных высказываний в адрес Нурмагомедова, обвинив того в том, что он «трусит и убегает от боя».
«Хабиб сказал, что не хочет возвращаться из-за обещания, данного матери? Мы достанем его, вот увидите. Достанем. В UFC были обеспокоены вопросами безопасности, потому что мы с Хабибом были на «Бойцовском острове» одновременно? Сейчас не о чем беспокоиться. Пока что у нас нет будущего боя, но все может измениться, если он перестанет от меня бегать. Не хочу говорить о Хабибе еще что-то, все, что было между нами, осталось в 2018 году. Не желаю ему ничего плохого больше.
Но правда в том, что все хотят нашего боя. Весь мир хочет, а он — нет. Вот и все. Но я продолжу двигаться дальше, буду оставаться спокойным. И вообще: считаю, что мы с Порье должны уже драться за полноценный пояс. Не знаю, что будет после боя, но предсказываю, что Хабиб будет лишен титула», — заявил Макгрегор.

«История с изнасилованием? Я чист»

За несколько дней до турнира UFC 257 имя Конора Макгрегора вновь появилось на страницах газет с криминальными новостями. Так, в суд поступил очередной иск к ирландцу, в котором со спортсмена потребовали несколько миллионов долларов.
Истцом оказалась девушка с неназванным именем, которая еще в декабре 2018 года пожаловалась в полицию и обвинила Конора в изнасиловании. По ее словам, в одном из отелей Дублина боец якобы обхватил руками ее шею и трижды поднял, предприняв попытку сексуального домогательства. Однако до суда дело в итоге не дошло — Макгрегор хоть и был задержан правоохранительными органами, но вскоре отпущен из-за отсутствия доказательств в совершенном преступлении. Несмотря на это, якобы пострадавшая девушка намерена получить с ирландца компенсацию в размере от $1,79 млн до 2,13 млн за потерянный заработок, вынужденную продажу своего дома в Дублине и покупку нового, а также медицинские расходы.
Впрочем, сам Конор на данные новости никак не реагирует. В ходе пресс-конференции один из журналистов спросил его о данном деле, и ирландец заявил, что ничего криминального не совершал.

«Это старые новости. Все это длится больше двух лет, и я чист. В моей жизни много позитива, а в предстоящую субботу меня ждет серьезное испытание, и я воодушевлен боем с Порье. Я проделал огромный объем работы, чтобы быть на пике легкого веса. И надеюсь, что Дастин тоже будет на максимуме своих кондиций, и мы покажем отличный бой. Знаю, что в команде Порье некоторые сомневаются в моей функциональной подготовке, но я хочу сказать, что отлично поработал над этим и изменился. Подойду к бою в наилучшей форме», — заключил боец.

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MMA , Статьи , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , МВД
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