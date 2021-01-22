Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 44-летний Емельяненко госпитализирован в Москве с диагнозом «Коронавирусная инфекция COVID-19». У него поднялась температура, пропало обоняние и была выявлена двусторонняя пневмония. В тот же день спортсмен опубликовал в инстаграме свою фотографию в спортивном костюме на фоне реки и леса.