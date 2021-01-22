Боец смешанных боевых искусств Федор Емельяненко чувствует себя хорошо. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 44-летний Емельяненко госпитализирован в Москве с диагнозом «Коронавирусная инфекция COVID-19». У него поднялась температура, пропало обоняние и была выявлена двусторонняя пневмония. В тот же день спортсмен опубликовал в инстаграме свою фотографию в спортивном костюме на фоне реки и леса.
«Всем спасибо, кто искренне переживает за мое здоровье. Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку. Благодарен врачам и медицинскому персоналу за заботу и нелегкий труд», — написал он в подписи к ней.
В комментариях пользователи из разных стран на разных языках пожелали Емельяненко скорейшего выздоровления.
С начала пандемии многие российские знаменитости переболели коронавирусной инфекцией, в том числе актер Гоша Куценко, актриса Кристина Асмус, музыкант Сергей Галанин, дирижер Юрий Башмет, блогер Wylsacom, певица Анна Нетребко, певец Филипп Киркоров и журналистка Ксения Собчак.