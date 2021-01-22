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Известный украинский журналист Дмитрий Гордон дал интервью, в котором рассказал об отношении на Украине к российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову , являющемуся действующим чемпионом UFC в легком весе.

— Кто сейчас из русскоязычных спортсменов вам интересен?

— В Украине как относятся к фигуре Хабиба Нурмагомедова?

— С большим уважением.

— В бою Хабиба против Конора за кого болели украинцы?

— За Хабиба, конечно.

— А вы?

— Конечно. Он один из моих любимых спортсменов.

— А Конор Макгрегор вам интересен как личность?

— Нет. Мне интересны люди, у которых есть какая-то необычность, характер, необычные поступки, загадка, яркость. Должно быть много факторов, чтобы человек чем-то зацепил.