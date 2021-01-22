Известный украинский журналист Дмитрий Гордон дал интервью, в котором рассказал об отношении на Украине к российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, являющемуся действующим чемпионом UFC в легком весе.
— Кто сейчас из русскоязычных спортсменов вам интересен?
— Хабиб Нурмагомедов, безусловно. Мы обедали с Андреем Шевченко и Александром Усиком. И Усик рассказал историю, которая меня просто изумила и удивила. Оказывается, Хабиб Нурмагомедов, который мне очень нравится, жил долго в Украине и даже выступал за украинский клуб в Полтаве. Кто еще интересен? Великий баскетболист Арвидас Сабонис. В этом списке Никита Павлович Симонян, с которым я уже как-то делал интервью, но я бы сделал еще. Олег Романцев.
— В Украине как относятся к фигуре Хабиба Нурмагомедова?
— С большим уважением.
— В бою Хабиба против Конора за кого болели украинцы?
— За Хабиба, конечно.
— А вы?
— Конечно. Он один из моих любимых спортсменов.
— А Конор Макгрегор вам интересен как личность?
— Нет. Мне интересны люди, у которых есть какая-то необычность, характер, необычные поступки, загадка, яркость. Должно быть много факторов, чтобы человек чем-то зацепил.