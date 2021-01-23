Раскрыты подробности переговоров Хабиба и президента UFC 

В ролике Уайт и Нурмагомедов беседуют в Абу-Даби. Глава UFC пытается уговорить спортсмена вернуться в октагон. По его словам, ставки растут. Вскоре состоится бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Он принесет больше денег за счет проданных трансляций, чем поединок Хабиба и Конора в 2018 году.

«Этот бой с Порье? Он соберет больше, чем ваш поединок с Конором. А ты представь, сколько вы с Конором могли бы сделать в другом гребаном бою. Это я так, просто размышляю. Просто говорю», — с улыбкой говорит Дана на видео.

Эксперты говорят, что UFC сильно вырос после боя Конора и Хабиба в 2018 году. Повторение этого боя в 2021 году будет намного прибыльнее. Если Конор проиграет Порье, у Хабиба не будет причин драться с ним. Однако победа ирландца может склонить чашу весов в другую сторону.

Дана Уайт встретился с Хабибом 15 января. Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби накануне турнира, где дрался его двоюродный брат Умар.

Минувшей осенью Хабиб объявил, что завершает карьеру и уходит из большого спорта Перед этим россиянин в третий раз защитил чемпионский пояс.