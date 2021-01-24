Узбекский средневес Махмуд Мурадов (25-6) победил техническим нокаутом во втором раунде американца Эндрю Санчеса (12-7) на турнире UFC в Абу-Даби.

Американец попытался переводить бой в партер, но Мурадов уверенно блокировал его попытки пройти в ноги и встречал жёсткими ударами. Санчес бросался на соперника в ответ, но большая часть его атак проваливалась. Американец постепенно добавлял в агрессивности и чаще прижимал соперника к сетке, выровняв ход боя, но Мурадов активизировался ближе к концовке второго раунда.

Американец стал уставать в заключительной пятиминутке, чем умело пользовался Мурадов, расстреливая соперника с дистанции, а в середине раунда «болтанул» его жёстким ударом и добил у сетки, не давая прийти в себя.