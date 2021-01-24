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В ночь на 24 января (мск) на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошел турнир UFC 257.

В главном бою ивента сошлись бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и экс-временный чемпион организации в легком весе американец Дастин Порье. Поединок завершился во втором раунде после того, как Порье нокаутировал соперника.

В со-главном бою американец Майкл Чендлер победил новозеландца Дэна Хукера. Поединок завершился в середине первого раунда после того, как Чендлер нокаутировал соперника.

Также в рамках главного карда Джессика Ай проиграла Джоан Калдервуд (28-29, 27-30, 27-30), Махмуд Мурадов нокаутировал Эндрю Санчеса, а Марина Родригес нокаутировала Аманду Рибас.