Футбольный клуб «Ростов» пригласил Хабиба на просмотр

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил о намерении начать карьеру профессионального футболиста. По словам российского бойца, он готовится к дебюту в большом футболе.
"Я свободный агент. Жду предложений, будем рассматривать", — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.
Официальная страница футбольного клуба "Ростов" в Instagram отреагировала на желание бойца.
"К нам на просмотр приедешь?" — написала пресс-служба ФК "Ростов" в комментариях к публикации.
Напомним, что Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры после победы над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Отметим, что на счету российского бойца 29 побед в 29 боях в MMA. Ранее Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC 257.