Конор Макгрегор ответил Хабибу Нурмагомедову на критику после поражения от Порье. Ирландский боец призвал российского спортсмена снова с ним сразиться.
«Я был в борьбе с Дастином и сумел этому противостоять. Бывают самые разные случаи, одни парни разносят других, потом их самих разносят. Каждый бой и каждый атлет отличаются. Если Хабиб так проявляет неуважение к моей команде — так давай лучше снова подерёмся, друг мой. Я здесь и готов, хватит разговоров!» — сказал Макгрегор на пресс-конференции.
Ранее Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение Конора Макгрегора на турнире UFC. По мнению российского спортсмена, ирландский боец проиграл Дастину Порье из-за смены команды и слабых спарринг-партнёров.
Сегодня американский боец нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC 257, который прошёл в Абу-Даби.