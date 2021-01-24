«Я был в борьбе с Дастином и сумел этому противостоять. Бывают самые разные случаи, одни парни разносят других, потом их самих разносят. Каждый бой и каждый атлет отличаются. Если Хабиб так проявляет неуважение к моей команде — так давай лучше снова подерёмся, друг мой. Я здесь и готов, хватит разговоров!» — сказал Макгрегор на пресс-конференции.