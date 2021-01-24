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Величие оказалось дутым? Как Конору спасать карьеру 

Чемпионат.com и ещё 1 24 января 2021
Макгрегор оказался у разбитого корыта. Вариантов не так много.
Первый номерной турнир года в UFC отгремел. Долгожданное возвращение Конора Макгрегора получилось провальным. После достаточно приличного первого раунда, который ирландец, к слову, на карточках судей выиграл, Макгрегор сдал и пал под натиском голодного до побед Дастина Порье. Многими это было воспринято как настоящая сенсация. Что и говорить, даже букмекеры считали экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях явным фаворитом, так что результат стал апсетом почти для всех.
Но если задуматься, такая ли уж неожиданность случилась 24 января в Абу-Даби? Вернёмся на несколько лет назад и вспомним, когда мы последний раз видели действительно яркого Конора, который был по-настоящему острым и безупречным в атаке, неуловимым в обороне и бился, получая удовольствие? Наверное, это было в ноябре 2016 года. Тогда, на турнире UFC 205, ирландец уничтожил Эдди Альвареса, завоевал титул в лёгком весе и стал чемпионом в двух категориях. То был дебют Конора в лёгкой категории и получился он идеальным. Хотя далеко не все были согласны с тем, что новобранец дивизиона должен был получить тайтл-шот.
При этом к моменту встречи с Альваресом репутация Макгрегора уже была подмочена. Перед схваткой с Эдди он экспериментировал в полусреднем весе. В 2016 году Конор успел дважды встретиться с Нэйтом Диасом, сначала ему проиграв досрочно, а потом достаточно спорно взяв реванш. Так что лихорадить ирландца стало уже давно.
После триумфа в схватке с Альваресом Конор и вовсе пустился во все тяжкие. Уже к тому моменту он стал считать себя едва ли не величайшим в истории, показывая это всем своим видом. В итоге Макгрегор настолько заигрался, купаясь в лучах славы, что пауза между боями составила почти два года. К возвращению Печально Известного в октагон у UFC уже не было иного выхода, кроме как лишить его титула в лёгком весе. Так что в октябре 2018 года, перед схваткой с Нурмагомедовым, Макгрегор уже был попросту претендентом. Чем закончилась то противостояние все прекрасно помнят. Затем был ещё один большой перерыв, который прервался в январе 2020 года. Но досрочная победа над ветераном из ветеранов Дональдом Серроне, да еще и в полусреднем весе, мало кого могла впечатлить. И вот очередная пауза в выступлениях прервалась. Конор потерпел пятое поражение в карьере и после небольшого даже самого поверхностного анализа можно прийти к выводу, что фиаско в схватке с Порье уже и не такое неожиданное.
Ведь что мы имеем по факту? За последние пять лет ирландец провёл в UFC 6 поединков. В них он трижды досрочно проиграл. Добыл две противоречивые победы (спорную над Диасом и мало что значащую над Серроне) и лишь одну яркую — ту самую, с Альваресом. При этом за годы карьеры Конор ни разу не защитил титул. Кажется, что этого маловато для величия. Да, ирландец является безусловно талантливым бойцом, но всё же стоит признать, что он гораздо более талантливый менеджер по продажам. Продавать свои бои так умело при стольких неудачах не смог бы никто. Возможно, именно поэтому Макгрегор так ценен для UFC. В этом он, безусловно, хорош. А вот величие Конора-бойца, по факту, оказалось дутым… Как бы то ни было, второе поражение за последние три боя сильно ударило по акциям звёздного бойца. Если он хочет вернуть себе статус одного из опаснейших бойцов лиги, то далее ему нужна серия побед. Но вопрос в том, где её добыть? По большому счёту, перспективы развития карьеры Макгрегора очень мрачные. Давайте взглянем на дальнейшие варианты.
Если Конор останется в лёгком весе, то шансы на возвращение титула невысоки. Очевидно, что Дастин Порье не готов давать ему реванш сразу и будет следующим претендентом на пояс. Потому ждать трилогии Конор — Порье прямо сейчас не стоит. Майкл Чендлер? Пожалуй, нет. Дана Уайт не будет рисковать репутацией лиги, а она сильно пострадает, если пришедший из Bellator экс-чемпион вдруг победит самого Конора. В таком случае в лёгком весе остаются варианты лишь с Джастином Гэтжи и Чарльзом Оливейрой. Но первый, при нынешнем состоянии Конора и неумении ирландца держать удар, попросту его переедет в стойке. Что касается второго, то арсенал бразильца настолько разнообразен, в том числе и в партере, что шансы Макгрегора будут невелики. Да и рисковать остатками репутации в бою с не кассовым бойцом никто не станет. Конечно, есть ещё вариант и с Тони Фергюсоном. Более того, этот бой можно продать. Такая схватка определит, кто окончательно выпал из элиты, а кто ещё имеет призрачные шансы на титул. Так что, возможно, лига устроит именно эту битву. По крайней мере она видится логичной и со спортивной точки зрения.
Кроме всего прочего, Конор говорил о возможности выступать и в полусреднем весе. Но будем честны, здесь он выглядел не лучшим и в былые годы, а уж теперь шансов на то, чтобы оказаться в топе нет совсем. Такой доминирующий чемпион, как Камару Усман его просто съест. Да и до тайтл-шота нужно будет добраться. А на пути к нему есть соперники калибра Колби Ковингтона, Хорхе Масвидаля и Хамзата Чимаева. В схватке с каждым из них Макгрегор далеко не фаворит.
Наконец, последний шанс вернуться на вершину горы — полулёгкий вес. Собственно, там Конор и стал звездой. Не так давно чемпион лиги в этой весовой категории Александер Волкановски даже признался в желании встретиться с Макгрегором. Но есть ощущение, что время для возвращения в эту категорию уже упущено. Конор стал слишком крупным. Его диетолог также недавно заявлял, что такая весогонка возможна, но обойдётся слишком дорого. Ну и в целом, если вернуться к истории, именно с экспериментов с весом и началось падение чемпиона. Так что вариант с «возвращением к корням» почти исключён. Как видим, благоприятных возможностей у Макгрегора почти что нет. Сможет ли ирландец пристыдить всех, кто в него не верит? Возможно, узнаем в 2021 году. Но прощаться с харизматичным бойцом очень не хочется. Всё же он как никто другой умеет делать шоу.
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Комментарии 4
MMA , Видео , Тони Фергюсон , Колби Ковингтон , Эдди Альварес , Хорхе Масвидаль , Хамзат Чимаев , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Джастин Гэтжи , Дональд Серроне , Майкл Чендлер
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