Макгрегора отстранили от боев на полгода 

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Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор получил отстранение от боев на полгода. Об этом сообщает MMAJunkie.

Макгрегор отстранен по медицинских показаниям. У него подозревают травмы правых большеберцовой и малоберцовой костей. Спортсмен сможет вернуться в октагон раньше в случае, если повреждения окажутся несерьезными и будут быстро устранены.

25 января Макгрегор поделился планами на будущее. Ирландец заявил, что не намерен останавливаться, а хочет «подняться и драться снова».

Тогда же президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о будущем Макгрегора. Уайт сравнил карьеру ирландца с путем заглавного персонажа фильмов про «Рокки». Глава промоушена объяснил, что «тяжело вести себя, как зверь, когда у тебя все есть».

В главном бою турнира UFC 257, который прошел 24 января, американец Дастин Порье досрочно победил Макгрегора. Ирландец проиграл нокаутом впервые в карьере.