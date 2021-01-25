Хабиб объяснил слабость Джикии, Савина и Гулиева 

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов рассказал о товарищеском матче с футболистами «Спартака». Хабиб вместе с игроками красно-белых Зелимханом Бакаевым и Остоном Уруновым в Дубае одолел спартаковцев Георгия Джикию и Аяза Гулиева, а также блогера Евгения Савина.
«Голод и мотивация нашей команды оказались выше игровой практики наших соперников. Вернетесь сильнее», — подбодрил Хабиб трио проигравших.
Хабиб на минувшей неделе был в Дубае, где наблюдал за турниром UFC 257. Сначала Нурмагомедов стал свидетелем первой победы в промоушене двоюродного брата Умара, а затем наблюдал за сенсационной викторией американца Дастина Порье в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.