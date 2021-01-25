Магомед Исмаилов номинирован на звание лучший боец года 

Российский боец Магомед Исмаилов вошел в число 16 номинантов на звание "Боец 2020 года" ежегодной ММА-премии "ACA Awards", сообщает пресс-служба Absolute Championship Akhmat (ACA).

Голосование продлится до 25 января января в социальных сетях ACA. Также премия "ACA Awards" определит победителей в номинациях: "Лучший нокаут 2020", "Лучший бой 2020", "Лучший самбмишен". Победитель в каждой номинации получит $10 тысяч. Ранее Исмаилов встретился с Хамзатом Чимаевым.