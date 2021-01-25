Сестры Шевченко из UFC снялись в бикини 

Девушки-бойцы смешанного стиля (MMA) Валентина и Антонина Шевченко снялись в бикини. Фото доступно в Instagram

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Antonina La Pantera Shevchenko (@antoninapantera) Фотография сестер Шевченко опубликована в аккаунте Антонины. За двое суток пост набрал более 12 тысяч лайков. Согласно хэштегам, фото было сделано на одном из пляжей Майами.

Сестры Шевченко известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Валентина является чемпионкой промоушена.

Обе спортсменки имеют двойное гражданство и представляют в октагоне Киргизию и Перу. На счету Валентины Шевченко 20 побед при трех поражениях. Антонина одержала шесть побед и потерпела два поражения.