Джефф Монсон вступил в Юнармию

Бывший боец ММА, а ныне депутат совета депутатов Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон вступил в ряды Юнармии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения.

Юнармейцы Башкортостана вручили уроженцу США значок юнармейца, презенты в виде шапки, шарфа и флисовой кофты с фирменным логотипом. Посвящение Монсона состоялось в Уфе 18 января в его день рождения.

Экс-боец открыл в Уфе спортивную школу по джиу-джитсу и грэпплингу, где будет сам проводить тренировки. В его планах открытие аналогичные школ в других городах и создание профессиональной команды, которая будет представлять Россию на международных соревнованиях.

«Каждый человек одарен. Какие бы данные ни были у вас, всегда можно достичь хороших результатов. Мои учителя убедили меня в этом. Поэтому я пришел сюда, чтобы делиться знаниями и опытом. Ярким примером того, как спорт объединяет людей, стали для меня соревнования, проходившие несколько лет назад, где борцы из разных стран мира поддерживали друг друга» — сказал Монсон.