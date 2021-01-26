Хандожко вернется в UFC после перерыва

Все новости на карте

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Хандожко планирует вернуться после полуторагодичного перерыва. Об этом ТАСС рассказал менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

"Пока Сергей восстанавливается после травмы колена. В этом году он выступит", — сказал Абдрахманов.

Хандожко провел два боя в UFC. В последнем из них в ноябре 2019 года он проиграл соотечественнику Рустаму Хабилову единогласным решением судей.

Всего на счету 28-летнего Хандожко 26 побед, шесть поражений и одна ничья.