Платную трансляцию турнира UFC 257 посмотрели 1,6 млн человек

Платную трансляцию турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257 посмотрели 1,6 млн зрителей по всему миру. Об этом сообщает портал mmafighting.com

В главном бою турнира, который прошел в воскресенье в Абу-Даби, ирландец Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом во втором раунде.

На территории США подписку приобрели 1,2 млн человек, за рубежом — 400 тыс. Принимая во внимание тот факт, что цифры просмотра платных трансляций обычно растут в дни и недели после события, турнир почти наверняка соберет более 1,6 ммлн просмотров. В таком случае он займет второе место в списке самых просматриваемых событий промоушена.