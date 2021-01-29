Исмаилов снова оскорбил Минеева 

Листайте влево, друзья, и перед вами официально появится очкошник. Ну и, собственно, у меня на этом всё, — заявил Исмаилов на видео, размещённом в Instagram вместе со снимком соперника.

Перепалки в социальных сетях между этими спортсменами начались после того, как в октябре 2018 года они провели бой, в котором судьи зафиксировали ничью.

Словесные выпады 24 декабря 2020 года вылились в массовую драку в клетке на шоу AMC Fight Nights: Winter Cup в Москве. Причём, ни Исмаилов, ни Минеев не были участниками шоу. После одного из боёв Минеев вошёл в клетку и сказал, что хочет встретиться с Исмаиловым. Вскоре тот вбежал в клетку, обвинил Владимира в трусости, и между ними началась потасовка. Бойцов разнимала полиция.