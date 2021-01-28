Исмаилову предложили провести реванш с Минеевым 

"После того турнира уже окончательно были поставлены точки, что этот бой в приоритете в российском ММА, — сказал Мурадов. — Думаю, этот бой, не считая гонораров, точно дойдет до 30 миллионов. В ближайшее время мы точно узнаем, Магомед Исмаилов наш боец или нет".