Российский футбольный клуб предложил Нурмагомедову работу

«Предлагаем дебютировать в большом футболе в составе нашей команды. Есть ряд причин. ПФЛ — это футбольное UFC. Есть удачный пример — дебют хоккеиста «Ак Барса» Артема Лукоянова. Играем каждый матч только на победу. Амбициозная команда с задачей выхода в ФНЛ», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram клуба.