Магомед Исмаилов признан бойцом года 

«Победители определялись в три этапа: сначала прошло голосование болельщиков, потом голосование экспертов и руководства лиги. Магомед Исмаилов заслуженно признан бойцом года, в ACA он поднимался не по одной ступеньке, как остальные номинанты, а стремительно взлетел вверх, показывая яркие бои, создавал шоу не только в клетке, но и за её пределами», — прокомментировал событие президент промоушена Алексей Яценко.