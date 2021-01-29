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Магомед Исмаилов признан бойцом года 

Чемпионат.com и ещё 4 2 часа назад
Магомед Исмаилов признан бойцом года
Фото: ТАСС
Российский боец ММА Магомед Исмаилов назван бойцом года по итогам ежегодной премии «ACA Awards», сообщает пресс-служба лиги.

«Победители определялись в три этапа: сначала прошло голосование болельщиков, потом голосование экспертов и руководства лиги. Магомед Исмаилов заслуженно признан бойцом года, в ACA он поднимался не по одной ступеньке, как остальные номинанты, а стремительно взлетел вверх, показывая яркие бои, создавал шоу не только в клетке, но и за её пределами», — прокомментировал событие президент промоушена Алексей Яценко.

Напомним, Исмаилов в 2020 году провёл два поединка. В июле он досрочно победил Александра Емельяненко, а в декабре по очкам справился с Иваном Штырковым.
Кроме того определились победители в номинациях «Лучший бой», «Лучший нокаут», «Лучший сабмишен» 2020 года.
Боем года признана схватка Мансура Хатуева с Азамом Гафоровым на турнире ACA 111. Премию за сабмишен года получил Артём Резников, награду за нокаут года отдали Магомеду Бибулатову, который на шоу АСА 112 досрочно победил Родриго Прайю.
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MMA , Александр Емельяненко , Иван Штырков , Магомед Бибулатов , Магомед Исмаилов , Алексей Яценко
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