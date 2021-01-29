Хабиб опубликовал фото с ван Дейком

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Дубае (ОАЭ) встретился с защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, который продолжает восстановление после тяжелой травмы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Российский боец смешанных единоборств в инстаграме опубликовал фото с голландским футболистом из тренажерного зала.

«Было приятно встретить тебя. Желаю тебе скорее восстановиться. Я знаю, что такое травмы, наберись терпения», — написал Хабиб.

29-летний ван Дейк получил травму в октябре прошлого года. Голландцу диагностировали разрыв крестообразных связок колена.