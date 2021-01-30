Боец UFC пошутил о сексе с коллегой и столкнулся с гневом фанатов 

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кейси Кинни пошутил о готовности заняться сексом с коллегой по промоушену Меган Андерсон «только спросонья» и вызвал возмущение болельщиков. Спортсмен уже извинился перед девушкой в Twitter

Кинни побывал в эфире шоу еще одного бойца Шона О'Мэйли. Последний поинтересовался у гостя, хотел бы он заняться сексом с Андерсон. Все трое выступают в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Вообще нет. Хотя если она разбудила бы меня часа в четыре утра», — ответил он. Высказывание Кинни вызвало бурное негодование в Twitter. Автор популярного аккаунта Caposa гневно высказался о поведении американца. «Кинни напоминает жертву инцеста и еще думает, что для женщин он станет каким-то подарком», — написал он.

Сама Андерсон отреагировала на оскорбление уже в течение полутора часов после публикации.

«Выходит, в MMA можно вслух рассуждать о сексе с коллегой в самом низком тоне и никак за это не ответить. Омерзительно. Жаль, что дерусь с этим человеком в одном карде в марте», — написала австралийская спортсменка.

Кинни извинился перед коллегой, отметив, что «всего лишь ответил на вопрос в шутливой манере».

Оба бойца выступят на UFC 259, который пройдет 6 марта.