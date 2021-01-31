Уайт назвал лучшего бойца в истории UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал американца Джона Джонса лучшим бойцом в истории чеспионата, передают «Вести».
В активе 33-летнего Джонса 26 побед из 27 проведенных боев в UFC. В то же время Уайт отметил, что лучшим на данный момент является непобежденный россиянин Хабиб Нурмагомедов.
Нурмагомедов является абсолютным чемпионом UFC в легком весе. За свою карьеру он одержал 29 побед из 29 боев. Последний бой он провел против американца Джастина Гэтжи.
Ранее Дэна Уайт заявлял СМИ, что Нурмагомедов может вернуться в UFC после боя Макгрегор — Порье.