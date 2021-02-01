Чемпионат Европы по ММА пройдет в России в 2021 году 

Чемпионат Европы по смешанным боевым единоборствам (ММА) пройдет в России в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

"Чемпионат Европы по смешанным боевым единоборствам пройдет впервые в России под эгидой объединенной федерации IMMAF/WMMAA, — сказал Габдуллин. — На недавней встрече министр спорта РФ Олег Матыцин назвал очень важным и правильным, что в это сложное для всех время Союз ММА России сумел привлечь международное мероприятие такого масштаба в страну".

"Мы сделаем все, чтобы чемпионат и первенство континента прошли на самом высоком уровне и стали показательными для всех стран. В числе городов-претендентов на проведение турнира в 2021 году — Санкт-Петербург, Казань и Сочи", — добавил Габдуллин.